Allerta meteo, oltre ai temporali previste forti mareggiate

Genova. Non solo la pioggia, ma anche il mare preoccupa per martedì 28 gennaio, giornata per cui è stata diramata un’allerta arancione sul Genovesato e una rossa per il Levante.

Il Comune di Genova ha emesso un avviso per mareggiata intensa, con la conseguente entrata in vigore dell’ordinanza 9 del 2017 che impone di non sostare su litorale, strade costiere, moli, pontili, vieta la balneazione a l’uso di imbarcazione e suggerisce la messa in sicurezza di ciò che può essere travolto dalle onde o causare danni.

