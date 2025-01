Allerta rossa, fiumi del Levante a rischio esondazione. Arpal: “Colpa delle temperature troppo alte”

Genova. Preoccupa la situazione dei fiumi nel Levante ligure mentre scatta l’allerta rossa per piogge diffuse che rimarrà in vigore fino al primo pomeriggio di martedì. “Il tema è la capacità repentina di reazione dei corsi d’acqua medi e grandi rispetto al piovuto, molto significativo perché continuo, costante – riferisce l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone nel punto stampa convocato in protezione civile -. Sull’Entella abbiamo già toccato i primi livelli di guardia. Ci attendiamo un passaggio perturbato molto importante dopo una situazione che ci accompagna con piogge e temporali più o meno intensi da circa 48 ore”.

“Nel corso della serata ci attendiamo un’intensificazione dei fenomeni con innesco di rovesci o temporali che transiteranno velocemente, con intensità forte ma poca persistenza – spiega Barbara Turato, responsabile del settore meteo di Arpal -. Persisteranno poi piogge di intensità moderata che andranno a colpire le stesse zone ed è per questo che è stato deciso l’innalzamento del livello di allerta”.

