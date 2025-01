Allerta rossa, l’Entella ha superato la soglia di pericolo. Il Comune: “Salite ai piani alti”

Chiavari. Intorno alle 21.00 è scattata la fase operativa di allarme per il fiume Entella che ha superato la seconda soglia, quella di pericolo, che precede l’esondazione. Resta in vigore l’allerta rossa per temporali e piogge diffuse su Tigullio e Spezzino fino alle 14.00 di martedì.

Il Comune di Chiavari invita ad adottare tutte le misure di autoprotezione necessarie, ad abbandonare i piani strada o sotto strada e salire ai piani alti degli edifici o uscire dalle zone a rischio. In realtà l’Entella è già esondato alla foce occupando le aree golenali, subito interdette al transito.

