Arte e Shoah al liceo artistico Klee-Barabino, le iniziative per il Giorno della memoria

Genova. Da un’idea del Professor Stefano Massa – docente di materie storiche e letterarie presso il Liceo artistico statale Klee Barabino – il 27 gennaio 2025, giornata mondiale della Memoria, nella sede aggregata di viale Orti Sauli si terrà una conferenza dedicata ad “Arte ed Olocausto” in presenza delle classi quinte e in streaming per tutti gli allievi delle tre sedi di Quarto, salita delle Battistine e viale Orti Sauli.

L’incontro sarà strutturato attraverso un “doppio focus”: nella prima parte i docenti di Storia dell’arte Nicoletta Bressan e Daniele Grosso si concentreranno «Su opere di artisti ebrei internati nei campi di concentramento nazisti (e in molti casi non sopravvissuti) e sulla rappresentazione artistica dell’Olocausto», spiega Grosso, con una particolare attenzione all’ambiente triestino: «Trieste, da sempre crocevia culturale ed economico, nonché connotata da pluralità religiosa – racconta la Professoressa Bressan – fu il triste teatro dell’annuncio delle leggi razziali da parte di Mussolini il 18 settembre del 1938».

