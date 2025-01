Atletica Arcobaleno, nel weekend bene i crossisti e gli sprinter

Savona. Ottime notizie dalla Sardegna per la nutrita pattuglia Atletica Arcobaleno chiamata a rappresentare la Liguria in occasione del cross di Alà dei Sardi.

Tra le junior è doppietta, grazie alla affermazione di Vittoria Facco sulla compagna di team Elena Cusato.

Tra gli junior ad imporsi è Gabriele Di Vita, con Tommaso Molfino buon 4° all’arrivo.

La gara riservate alle allieve registra l’ottimo secondo posto di Chiara Guarisco ed il 5° di Tosca Pelle.

Due gli appuntamenti indoor che hanno visto impegnati i portacolori Arcobaleno.

A Firenze brillano gli sprinter genovesi.

Vittorio Anyanwu corre i 60 piani in 6.91, vincendo la gara e demolendo di 16 centesimi il suo precedente primato sulla distanza. Il suo crono è il settimo all time in Liguria e rappresenta anche il nuovo primato provinciale savonese.

Molto bene anche Giulia Aiello che ha realizzato la miglior prestazione di giornata in campo femminile correndo i 60 in 7.88 (anche per lei nuovo primato personale con miglioramento netto).

Matteo Cioni a 7.25 e Mattia Uccheddu a 7.35.

Positivo anche l’allievo Federico Chellini che ha chiuso in 7.37, conquistando il 3° posto di categoria.

