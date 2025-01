Balotelli verso l’addio al Genoa, Ottolini: “Sceso nelle gerarchie e ha molta voglia di giocare, cerchiamo un altro posto per lui”

Genova. L’avventura di Mario Balotelli al Genoa è praticamente ai titoli di coda. A rivelarlo è il direttore sportivo rossoblù, Marco Ottolini, ai microfoni di Sky: “Mario è sceso nelle gerarchie e ha ancora molta voglia di giocare e gli fa onore. Credo che negli ultimi giorni di mercato sia il caso di cercare una soluzione giusta per lui. In questo momento il Genoa non gli sta dando quei minuti che lui vorrebbe. In questo momento abbiamo giocatori che sono più avanti di lui e riteniamo che la soluzione sia cercare un posto dove possa andare a giocare”.

Spicca poi il passaggio su Morten Frendrup: “Lui è un giocatore fondamentale per raggiungere l’obiettivo, non abbiamo mai aperto ad una cessione nonostante molto interesse. Mancano ancora otto giorni ma non si prevede succeda nulla”.

