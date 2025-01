A causa delle precipitazioni che stanno interessando il territorio regionale, la statale 1 Aurelia è provvisoriamente chiusa al traffico in corrispondenza del comune di Borghetto di Vara al km 435,500. La circolazione è deviata sull’autostrada A12 tra gli svincoli di Borghetto di Vara e Santo Stefano Magra-La Spezia. La chiusura si è resa necessaria in via precauzionale per garantire la sicurezza della circolazione in seguito all’attivazione del sistema di monitoraggio installato sul versante, correlate all’intensità dei livelli di precipitazione. Il personale Anas è sul posto, per il presidio e il monitoraggio della pendice a monte della statale. La chiusura, la cui durata è correlata all’evoluzione delle condizioni meteorologiche che sono previste in peggioramento, resterà in vigore fino a cessate esigenze.

L’articolo Borghetto, chiusa al traffico l’Aurelia per maltempo. Anas: “Circolazione deviata su autostrada” proviene da Città della Spezia.

