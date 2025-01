Calcio/ Genoa – Monza 2-0: la vittoria arriva dalla difesa, a segno De Winter e Vasquez

Due gol di testa da parte di altrettanti difensori e il Genoa batte il Monza 2-0: i rossoblu salgono a 26 punti in classifica facendo un gran passo avanti verso la salvezza. Dopo un primo tempo sotto tono, nel secondo i rossoblu hanno alzato il ritmo meritando la vittoria. Vieira cambia qualcosa: in difesa senza Bani infortunato c’è Sabelli con De Winter e Vasquez, mentre il centrocampo è quello di Roma con Masini, Frendrup e Kassa, mentre nel tridente con Pinamonti ci sono Thorsby (Zanoli è influenzato) e Miretti.

Dopo alcuni minuti in cui le due squadre hanno attuato una fase di studio, al 16’ la prima occasione è del Monza ma il sinistro di Kyriakopoulos finisce a lato. Il Genoa ci prova al 28’ con Pinamonti ma il suo colpo di testa trova le dita di Turati e al 29’ ottiene un calcio di rigore per fallo su Vasquez: dal dischetto va Pinamonti ma Turati para e la partita resta sullo 0-0. L’ultima azione del primo tempo è al 37’ con Miretti che calcia ma la sua conclusione viene deviata in corner da Izzo.

