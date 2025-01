Cambiamento climatico, a Genova 36mila morti entro il 2099 per l’aumento delle temperature

Genova. Entro la fine del secolo si stima che a Genova moriranno oltre 36mila persone a causa dell’aumento delle temperature legato ai cambiamenti climatici. Il calcolo è contenuto in una ricerca della London School of Hygiene & Tropical Medicine, pubblicata su Nature Medicine.

Secondo lo studio, il caldo estremo potrebbe provocare direttamente 2,3 milioni di decessi aggiuntivi in 854 città europee da qui al 2099, se non si intraprenderanno azioni urgenti per ridurre le emissioni di carbonio. Fino al 70% di questi decessi potrebbe essere evitato se si agisse rapidamente.

» leggi tutto su www.genova24.it