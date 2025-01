“Siamo esterrefatti dalla situazione che sta vivendo Atc. Non è bastata la crisi a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi. Dobbiamo anche apprendere dai sindacati che gli stipendi dei lavoratori saranno erogati parzialmente, a causa di una disorganizzazione interna”. Così Marco Raffaelli, Martina Giannetti, Andrea Frau, Andrea Montefiori, Dino Falugiani e Piera Sommovigo intervengono sulle grane del trasporto pubblico provinciale: “Oggi la questione degli stipendi, nelle settimane e nei mesi passati innumerevoli altre, ossia: una situazione finanziaria preoccupante; i mezzi fermi da anni in deposito ed inutilizzati; la pasticciata gara del subaffidamento del servizio, con clausole ancora oggi non rispettate; autobus che circolano senza obliteratori per regolarizzare il biglietto; i lavoratori del subappalto che vengono pagati in ritardo. Ci chiediamo cosa debba ancora succedere affinché l’amministratore delegato si attivi per risolvere le criticità così da ridare una prospettiva all’azienda, ai lavoratori e agli utenti. Ci chiediamo cosa debba ancora accadere affinché Provincia e Comune della Spezia, ognuno per le rispettive competenze, si attivino a fornire alla società indirizzi strategici adeguati a rilanciare il trasporto pubblico spezzino. La sensazione è che vi sia una totale indifferenza innanzi alla situazione di caos che sta attraversando Atc. Ed a farne le spese oggi sono i lavoratori, ma temiamo che, se continuerà cosi, inizieranno, a breve, ad accusarne gli effetti anche il servizio e gli utenti”.

L’articolo Caos tpl, Pd: “Cosa deve ancora accadere affinché Provincia e Comune della Spezia si attivino e diano direttive ad Atc?” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com