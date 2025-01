Champagnat, approvato il progetto di riqualificazione: in arrivo nuovi impianti sportivi, ambulatorio e un supermercato

Genova. Si è conclusa con un via libera la conferenza dei servizi sul progetto di rigenerazione dell’ex Champagnat, lo storico impianto sportivo di via Cavallotti, nel cuore di Albaro. La riqualificazione prevede un riassetto generale dei campi da gioco e la costruzione di locali riservati ad un futuro polo ambulatoriale dedicato allo sport e ad una media struttura di vendita.

La “conclusione positiva” dell’iter burocratico arriva un mese dopo la definizione delle opere di urbanizzazione che le società Genova Sport & Leisure Management e Boccadasse Real Estate, titolari del progetto, hanno concordato con il Comune di Genova per la rigenerazione dello Champagnat: in particolare le aziende dovranno realizzare “la riqualificazione di porzione dei marciapiedi prospicienti via Felice Cavallotti, il rifacimento della porzione di marciapiede su via Caprera in corrispondenza all’area destinata ad oasi microclimatica, la riqualificazione dei tratti sottopasso pedonale di via Cavallotti e via Caprera comprensive di restauro e pulitura di pareti, soffitto, scale, parapetti e corrimano e revisione ed adeguamento impianti di illuminazione e la pedonalizzazione, ripavimentazione e opere di verde e arredo urbano di parte dell’area lato Nord di via Caprera (angolo via Orsini), con contestuale riqualificazione della pensilina esistente e adeguamento dei marciapiedi esistenti su via Caprera”.

» leggi tutto su www.genova24.it