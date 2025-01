Chiavari. Ilaria Cavo: “Giorno della Memoria, dagli studenti Chiavari un rap di speranza”

Dall’Ufficio Stampa di Noi Moderati

“Le storie di chi è tornato dai campi di sterminio, i racconti terribili di chi è scampato alla Shoah, sono un necessario pugno allo stomaco, uno scossone in questo Giorno della Memoria”. Lo scrive sui social Ilaria Cavo, deputata ligure di Noi Moderati, che aggiunge: “A Genova abbiamo visto il video in cui Miriam, ligure sopravvissuta ad Auschwitz, scomparsa di recente, racconta come, solo per aver fatto tre passi avanti, si sia salvata: è entrata nella fila diretta al campo di concentramento e non in quella retrostante, mandata direttamente alle camere a gas. In un altro video abbiamo ascoltato Gilberto Salmoni, 96 anni, con la sua volontà di parlare ancora agli studenti, di testimoniare cosa significa accettare di essere sopravvissuto di fronte a chi non ce l’ha fatta. La risposta di speranza a queste testimonianze, alle riflessioni che le hanno seguite, sono gli elaborati premiati delle scuole, in particolare il video rap degli studenti del Liceo scientifico sportivo Campus Giannelli di Chiavari. Sentire la condanna della Shoah al ritmo del rap, nel linguaggio attuale dei ragazzi, è il più grande messaggio di speranza perché il futuro si possa costruire sulla consapevolezza di un passato che deve essere capito a fondo, rielaborato, attualizzato e mai negato. È un video così forte – conclude Cavo – che sarebbe bello fosse valorizzato. Faccio un appello a radio e tv: trasmettetelo, rilanciatelo, perché merita di essere conosciuto dal grande pubblico”.

