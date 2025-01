Chiavari: l’Entella ha tracimato; chiuso il ponte di Carasco. Frana a Pian dei Ratti

L’Entella è tracimato a Chiavari e Lavagna al parco Rensi e verso la pista ciclabile, senza causare particolari danni. I ponti Vecchio e di Camargue di Carasco sono chiusi e ciò provoca forti disagi alla circolazione. Il livello del fiume è certamente salito, il mare leggermente agitato (ma aumenterà) non facilita il deflusso. Si teme che le forti piogge nelle vallate, che hanno fortemente alimentato gli affluenti (Lavagna, Graveglia, Sturla) possano proseguire con insistenza e determinare lo straripamento a valle. Gli abitanti nelle zone a rischio sono stati avvertiti fin dalla mattinata. Polizia urbana, protezione civile, forze armate stanno monitorando le zone adiacenti agli argini, sempre in contatto con l’Arpal attraverso il Coc, per capire l’evolversi della situazione meteo. Occorrerà anche stabilire se la tracimazione è dovuta ai lavori in corso imposti dalla Città metropolitana sia sull’argine destro sia sinistro con la demolizione parziale del “Seggun”, argine napoleonico che ha sempre protetto l’area. A Chiavari nessuna preoccupazione per quanto riguarda il torrente Rupinaro

I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Pian dei Ratti, comune di Orero in Fontanabuona per una frana e i loro colleghi di Rapallo impegnati a Zoagli per l’incendio di un quadro elettrico.

