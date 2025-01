Chiavari: piscina del Lido, Messuti risponde a Davide Grillo; “falsità”

Dall’ufficio stampa Comune di Chiavari

“Ancora una volta Davide Grillo, senza titoli o dati, ignorando la realtà e per motivi demagogici, parla senza apportare un significativo vantaggio per la comunità. Senza basi giuridiche, economiche e realistiche. Probabilmente guarda troppa televisione e male interpreta la funzione di pubblico servizio. L’ultima falsità, ed inesattezza, del suo curriculum riguarda la presunta inutilità dell’impianto del Lido per il quale abbiamo ottenuto 5.5 milioni di finanziamento da parte del Pnrr – afferma il primo cittadino Federico Messuti – Il progetto sta seguendo correttamente il cronoprogramma ed è al vaglio degli uffici anche la sua gestione, in piena trasparenza, che si unirà a quella del complesso balneare e civico, che attualmente ospita 150 utenti al giorno. Forse Grillo pensava di costruirci altro, non tenendo conto delle prescrizioni del Pnrr e di quelle urbanistiche. Chiavari riavrà la sua storica piscina, moderna e funzionale, al passo con i tempi, a disposizione della comunità e degli atleti chiavaresi e non”.

» leggi tutto su www.levantenews.it