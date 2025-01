“Non possono essere i cittadini a pagare la chiusura dell’Aurelia a Borghetto Vara a causa di uno smottamento colpevolmente sottovalutato per mesi da Anas e ignorato completamente dalla Provincia della Spezia e dalla Regione Liguria. Per centinaia di pendolari l’unico modo per raggiungere La Spezia dalla Val di Vara è l’autostrada A12 con costi che si possono immaginare. Il governo regionale deve attivarsi immediatamente per ottenere l’esenzione dei residenti dal pedaggio”. Lo chiede in una nota Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito democratico.

“La provincia spezzina è divisa a metà ogni volta che scatta un’allerta meteo e c’è il rischio che la piena del fiume Vara lambisca il cantiere di Boccapignone – illustra Natale -. I lavori sono partiti, lo ricordiamo, solo a disastro compiuto quando per mesi su quel tratto di Aurelia si è viaggiato a una sola corsia mentre il fiume scavava sotto l’asfalto. Un immobilismo che è lo specchio della politica del centrodestra ligure: la ressa quando ci sono nastri da tagliare, spariscono quando ci sono problemi da risolvere”.

L’articolo Chiusura Aurelia a Borghetto, Natale: “Regione si attivi per esenzione pedaggio A12” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com