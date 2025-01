Il borgo di Manarola e una teglia di focaccia nel nuovo spot di Dolce & Gabbana

Ultime guest star del nuovo spot di Dolce & Gabbana sono il borgo di Manarola e la focaccia ligure. Per “Be Italian”, questo il claim della loro nuova campagna pubblicitaria social, Stefano Dolce e Domenico Gabbana, una delle coppie di alta moda più famose di sempre, hanno scelto proprio uno scorcio delle Cinque Terre per promuovere, ancora una volta, l’italianità nel mondo. La campagna è stata realizzata con il contributo fotografico di Paolo Abate, fotografo di origine napoletane, che per D&G ha catturato una bella immagine di Manarola: l’ultimo lembo di borgo, prima del mare, con le case colorate addossate le une alle altre, sulla balconata panoramica a picco sul mare, all’ora del tramonto. Protagonista della campagna è anche la classica teglia di focaccia ligure, ripresa nel momento in cui viene abbondantemente unta di olio d’oliva. Oltre a uno scorcio di Camogli, altro angolo di Liguria presente nel nuovo spot.

La campagna “Be Italian”, spiega il famoso brand, “mette in mostra l’essenza della cultura italiana attraverso le prospettive di diversi fotografi e artisti, celebrando la bellezza, le tradizioni e la storia unica del Paese”. La nuova serie di spot “Be Italian” ha infatti un messaggio sociale importane. D&G partner istituzionale di FAI, con questa scelta invita alla cura e alla valorizzazione del patrimonio italiano, in linea con la filosofia del Fondo Ambiente Italiano. “Il prestigioso marchio di moda – commenta il presidente di Regione Liguria Marco Bucci – ha rappresentato lo stile italiano attraverso immagini uniche e straordinarie della nostra regione. Decine di milioni di utenti in tutto il mondo potranno riconoscere le nostre inconfondibili meraviglie”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com