Lavagna: Entella tracimato; si teme il mare e il rilascio di acqua dal lago di Giacopiane

L’Entella è tracimato a Lavagna e ciò creerà indubbiamente polemiche in relazione ai lavori effettuati da Città metropolitana in zona “Seggiun”. La preoccupazione per la notte deriva da tre fattori che riguardano ovviamente anche Chiavari. Il primo è il rilascio di acque dalla diga del lago di Giacopiane, ovviamente effettuato per il superamento del livello di guardia a causa delle intense piogge che interessano la zona da due giorni. Secondo fattore il mare che si sta alzando e rende più difficile il deflusso delle acque dei corsi d’acqua. Terzo elemento le precipitazioni in corso di cui potrebbe verificarsi un’intensificazione.

