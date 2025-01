Lo spezzino D’Asaro neo presidente della Federdanza ligure

Domenica 26 gennaio si è svolta l’assemblea ordinaria elettiva del comitato regionale Fidesm (Federazione italiana Danzasportiva e Sport musicali). In qualità di nuovo presidente è stato eletto lo spezzino Alessandro D’Asaro, campione italiano nel 2017. “È per me un onore raccogliere il testimone e proseguire il percorso intrapreso, con il massimo rispetto per quanto è stato costruito e con una visione rivolta al futuro”, le parole del neo presidente. Con lui nel comitato regionale della Federdanza ligure ci sono la vice presidente Antonella Sbragi (con delega a Sport a scuola), Francesca Carrara (delega a Organizzazione eventi e Rapporti con le istituzioni), Franca Tonelli (delega alla Contabilità), Cinzia Mongini (delega alla Paradance), Roberta Ventura (delega all’Organizzazione eventi), Michelangelo Buonarrivo (segretario esterno).

