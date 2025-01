Mamma Bula e il suo cucciolone Cesar cercano una famiglia insieme

Oggi la rubrica Baucheca vi parla di mamma Bula e di suo figlio Cesar, ospiti del canile municipale della Spezia. “Abbiamo aspettato un po’ prima di presentarveli per conoscerli meglio – spiegano dall’Impronta, l’associazione che gestisce la struttura di San Venerio -. Loro sono mamma Bula e suo figlio Cesar, possono già cercare una famiglia. E noi, eterni romantici, visto il triste destino che li accomuna, proviamo a cercargliela insieme. Sarebbe veramente un bel miracolo”.

Bula è una meticcia con un bellissimo manto tigrato, molto socievole e giocherellona. “Appena arrivata proteggeva come una leonessa il suo cucciolo – proseguono dall’Impronta – ma ora che ormai si fida di noi, e vi assicuriamo che ci è voluto veramente poco, lo lascia libero di sperimentarsi ed approcciarsi”. Cesar è un cucciolo di 5 mesi, incrocio Dogo Argentino, di una bellezza rara, molto socievole anche lui, gioioso e sempre festoso, corre sempre dietro alla sua mamma, che è il suo punto fermo. “Sarebbe un vero peccato separare questa famiglia e quindi ve li proponiamo come adozione di coppia – continuano dall’Impronta -. Se in qualche modo vi spaventa il mix di razze del bellissimo Cesar, sappiate che avrete tutto il nostro supporto nell’inserimento, compreso di appoggio da parte di educatrici cinofile professioniste, che d’altronde consigliamo sempre quando una famiglia adotta un cucciolo al fine di impostare una corretta e sana convivenza”.

Se vi piace pensare a un’adozione di Bula e Cesar, contattate Anna su WhatsApp al 3487882777 per prendere un appuntamento.

