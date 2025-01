Mattinata nello Spezzino per l’assessore regionale Ripamonti

Questa mattina l’assessore regionale alla Sicurezza e all’Energia Paolo Ripamonti è stato in visita nel territorio Spezzino, prima tappa di un tour regionale dedicato al dialogo sui temi di sicurezza e sviluppo energetico. Particolare attenzione è stata rivolta alle progettualità che contraddistinguono aziende leader nelle sviluppo dell’economia “green” su scala internazionale.

“Gli incontri, iniziati a Sarzana e proseguiti alla Spezia, sono stati un’occasione proficua per rafforzare il dialogo ​t​ra Regione Liguria e amministrazioni locali e mettere in evidenza la centralità della sicurezza​ urbana.​ Una visita che conferma inoltre la spinta economica di un territorio dalle grandi potenzialità​ anche in fatto di sinergia tra transizione energetica, industria e occupazione. Quella di oggi è stata una prima tappa, ne seguiranno altre per approfondire alcuni temi emersi durante i colloqui”. Così l’assessore regionale alla Sicurezza ed Energia Paolo Ripamonti.

