Miele, Coldiretti: “Nel 2024 invasione di prodotto estero (+16%). Ecco l’importanza di una etichettatura chiara”

Liguria. “Nonostante sia da sempre annoverato tra gli alimenti più genuini e naturali possibili – come sappiamo il miele non necessita di alcun trattamento né per la produzione né per la conservazione – eccoci qui a rendere noto ciò che silenziosamente ne sta minacciando l’attività, tipica di tutto l’entroterra ligure”.

Lo fanno sapere da Coldiretti, da cui hanno proseguito: “Il 2024 ha infatti visto arrivare circa 25 milioni di chili di miele dall’estero, un aumento del 16% rispetto all’anno precedente. Il prodotto straniero arriva in Italia a prezzi stracciati, spesso con l’obiettivo di mettere all’angolo gli apicoltori italiani, esercitando una pressione al ribasso sulle quotazioni di quello tricolore. Ciò si aggiunge, manco a dirlo, alle complicazioni che i produttori italiani già stanno affrontando da diversi anni: quelle legate agli effetti del clima. L’ape rappresenta infatti un’eccezionale sentinella dell’ambiente, con una produzione che spesso ne paga uno scotto amaro – come quella di acacia completamente persa nella stagione 2024 – a causa delle piogge anomale e delle temperature troppo basse nel periodo di fioritura”.

