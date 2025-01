“Oltre: la memoria e il ricordo”, rassegna tra Busalla e Savignone

Valle Scrivia. Il Comune di Busalla e il Comune di Savignone, in collaborazione con l’Anpi locale, organizzano in occasione delle giornate della Memoria e del Ricordo una rassegna di cultura per un mondo che guarda alla pace: “Oltre: la memoria e il ricordo”.

Gli appuntamenti si snoderanno sui due territori comunali dal 27 gennaio al 10 febbraio 2025 e prevedono il seguente programma: 27 gennaio ore 21,00: “Vite 2024”, Biblioteca Bertha Von Suttner, via Chiappa 15 – Busalla, spettacolo teatrale di e con Mauro Raffo, con Claudia Pisani (voce e chitarra) e Mario Flamigni (voce fuori campo); 30 gennaio ore 21,00: “Musica per non dimenticare”, Biblioteca Berta Von Suttner, via Chiappa 15 – Busalla, nell’ambito della rassegna Musica tra gli Scaffali di Giorgio Mentasti guida all’ascolto di brani di Michael Tippett e Henryk Gòrecki;

» leggi tutto su www.genova24.it