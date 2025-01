Piaggio Aerospace, sindacati: “Tutele occupazioni e produttive. E con Leonardo maggiori garanzie”

Villanova d’Albenga. Dopo la firma del contratto preliminare per la cessione dei complessi aziendali della Piaggio Aerospace alla società turca Baykar, arrivano le prime reazioni sindacali, anche in vista del prossimo confronto con gli stessi sindacati di categoria. Grande attesa, infatti, per il nuovo piano industriale elaborato da Baykar per il rilancio dell’azienda aeronautica ligure e dei due stabilimenti.

Le sigle sindacali, come la Fim Cisl, affermano: “La tutela occupazionale e la continuità produttiva dei siti di Villanova d’Albenga e Genova devono essere la base da cui costruire finalmente un futuro a lunga scadenza”.

