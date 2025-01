Pignone: risolta importante frana lungo la strada provinciale numero 38

Da comunicazione Provincia della Spezia

Problemi, prontamente risolti dal settore tecnico della Provincia della Spezia, per una frana che nelle scorse ore ha interessato un tratto della Strada Provinciale SP38 nella zona di Pignone.

Lungo il tratto stradale si è verificata una nuova frana che ha interessato una lunghezza di qualche centinaio di metri con un cospicuo movimento franoso. Il crollo ha reso necessaria una parziale interdizione della circolazione con l’istituzione di un senso unico alternato temporaneo in località Madonna del Ponte.

La caduta di sassi si è verificata lungo un versante fragile della strada. La situazione generale ha reso necessario un intervento di massima urgenza, anche alla luce delle condizioni meteo che interesseranno la provincia nelle prossime ore. I tecnici dell’Ente, evitando così che la situazione diventasse più complicata, hanno operato per eliminare il materiale franato e riaprire al transito regolare, questo con un pronto intervento di messa in sicurezza.

In poche ore il fronte franoso è stato, così, oggetto di una stabilizzazione, il materiale caduto è stato rimosso e sono state installate delle barriere per contenere eventuali ulteriori cadute.

Si tratta, ovviamente, di un primo intervento a cui dovrà seguire una puntuale verifica e un’opera definitiva.

Il servizio tecnico della Provincia ha già disposto che, nel momento in cui le condizioni meteo lo permetteranno, verrà svolto un sopralluogo più accurato.

