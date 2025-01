Quartieri, giovedì l’iniziativa di Avs “Municipio Zero” sbarca a Sestri Ponente

Genova. Proseguirà giovedì prossimo a Sestri Ponente il laboratorio Municipio Zero, l’iniziativa ideata da Alleanza Verdi Sinistra per raccogliere le esigenze e le proposte dei quartieri genovesi. Giovedì 30 gennaio alle 18,30, nella sala di via Monterotondo 16R, i cittadini potranno contribuire con le loro idee alla costruzione di una città migliore.

“Il nostro obiettivo è progettare insieme una Sestri dove vivere bene”, spiegano Selena Candia, capogruppo di AVS in consiglio regionale, e Simona Cosso, segretaria genovese di Sinistra Italiana.

