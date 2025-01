Genova. Un nuovo difensore per mister Leonardo Semplici, infatti Giorgio Altare è un nuovo calciatore blucerchiato.

Il classe 1998 arriva dal Venezia F.C. a titolo temporaneo biennale con diritto/obbligo di riscatto. L‘obbligo scatterà in automatico in caso di promozione in Serie A della Sampdoria durante il periodo del prestito.

