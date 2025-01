Sestri: il sindaco celebra il “giorno della memoria”

Questa mattina, presso l’Aula Magna dell’Istituto “Natta-De Ambrsis, si è tenuta la cermonia istituzionale dedicata al Giorno della Memoria, durante la quale sono stati premiati i lavori realizzati dagli studenti. Il sindaco Francesco Solinas ha detto: “A loro va il mio sentito ringraziamento e i complimenti per i contenuti profondi e per le riflessioni mature emerse nei loro elaborati. Durante l’evento abbiamo riflettuto su come la Shoah rappresenti uno dei capitoli più tragici e disumani della storia dell’umanità, in cui milioni di vite sono state annientate a causa di persecuzioni fondate su religione, cultura o diversità. L’Olocausto non è stato un episodio isolato, ma il risultato di un complesso intreccio di fattori storici, culturali, politici ed economici che coinvolsero l’intera società. Purtroppo la Storia non sempre riesce ad impartire le sue lezioni, e l’umanità rischia di cadere negli stessi errori, spesso in forme ancora più gravi. Abbiamo il dovere di mantenere vivo il ricordo di quella tragedia, poiché la memoria è una componente essenziale delle nostra identità individuale e collettiva. Ricordare significa non solo rendere omaggio alle vittime, ma anche assumersi la responsabilità di impedire che simili errori possano ripetersi. Sebbene la memoria sia fragile e destinata a sbiadire con il tempo, deve restare una luce guida, capace di prevenire il ritorno delle ombre più oscure della storia”.

