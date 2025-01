Vittoria esterna per il Volley Colombiera

Il Volley Colombiera conquista i primi tre punti del girone di ritorno vincendo per 3-1 in trasferta contro il CUS Genova. Le giallonere con questa vittoria hanno ottenuto 3 punti importanti in chiave classifica riportandosi al secondo posto a quota 30 punti. Tuttavia la partita non è stata semplice, è servita una buona prestazione di gruppo per poter avere la meglio della giovane ma molto agguerrita squadra genovese.

Elenco giocatrici Volley Colombiera Ameglia Project: Cicalese Sarah K, Michi Agnese, Stiaffini Giulia, Pescetto Sara, Lottici Elena, Bertonelli Lisa, Berardi Francesca, Carrozzo Francesca, Figoli Linda, Bernucci Silvia, Fiorino Sara L. Allenatore Carli Andrea. Dirigente De Donno Giovanna

