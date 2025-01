Ambulanze bloccate, la Liguria chiederà ad Autostrade i soldi dell’elisoccorso: “Costi triplicati”

Genova. La giunta Bucci interverrà nei confronti di Autostrade per coprire i maggiori costi sostenuti per l’elisoccorso, date le condizioni critiche della rete in Liguria. È quanto prevede un ordine del giorno presentato da Stefano Giordano del M5s, approvato all’unanimità in consiglio regionale.

“I costi di elisoccorso ed eliambulanza suddivisi tra convenzione con i vigili del fuoco e appalto con Airgreen sono triplicati dal 2018 ad oggi – rileva Giordano -. A seguito di confronto con i responsabili del servizio di urgenza ed emergenza medica 112-118 e Asl 3 è stato evidenziato come l’utilizzo del suddetto soccorso venga utilizzato con maggiore frequenza a causa delle condizioni delle autostrade liguri. Questi costi ricadono su un capitolo di spesa già in affanno quale la sanità”.

