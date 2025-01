Approvato in Regione progetto per messa in sicurezza permanente ex Sicam

Approvato in Regione il progetto della messa in sicurezza permanente del sito ex Sicam, nel comune di Santo Stefano Magra. Il decreto dirigenziale di approvazione, che prende atto dei pareri messi a referto nell’ambito della conferenza dei servizi tenutasi lo scorso dicembre, va altresì ad approvare il Documento di analisi di rischio presentato, allegato al progetto, dal Comune di Santo Stefano Magra, in qualità di soggetto attuatore esterno (soggetto attuatore è invece la Regione). L’ok regionale al progetto arriva affiancato da una serie di prescrizioni: dall’impianto di arbusti di specie autoctone (è infatti prevista un’operazione di rinaturalizzazione) sul lato sud-ovest del lotto di intervento agli accorgimenti per evitare che le acque piovane eventualmente entrate in contatto con i rifiuti, possano fuoriuscire dal sito oggetto d’intervento, dalla previsione di un controllo triennale sulla corretta evoluzione dell’habitat ricreato all’integrazione del Piano di monitoraggio mediante l’estensione del numero di punti di controllo ad almeno due piezometri di monte e due piezometri all’interno del corpo rifiuti ecc. Il decreto regionale stabilisce inoltre “che sulla base dei risultati dei monitoraggi, delle indicazioni degli enti di controllo (Arpal e Provincia della Spezia) potranno essere richieste in corso d’opera ulteriori indagini qualora fosse necessario provvedere a verifiche più approfondite”.

Risale allo scorso agosto la firma dell’accordo tra il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Regione Liguria, Comuni della Spezia e di Santo Stefano Magra per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti ricadenti nel territorio ligure indivduati quali ‘orfani’ da precedente atto ministeriale: la riqualificazione dell’ex raffineria Ip della Spezia e, appunto, bonifica dell’ex discarica Sicam; interventi finanziati con circa 12,5 milioni di euro del Pnrr assegnati dal Mase. Stimato dal ministero in 6 milioni di euro, decreto del maggio 2024, il costo dell’intervento sul sito santostefanese, comprensivo di progettazione definitiva, esecutiva e attuazione intervento.

L’area ex Sicam, individuata quale Sir – Sito di interesse regionale dalla giunta ligure nel 2023, è localizzata a circa centro metri dalla fascia fluviale del fiume Magra, all’interno del Parco regionale di Montemarcello, Magra e Vara. La superficie complessivamente interessata dagli interventi è di circa 28mila metri quadrati.

