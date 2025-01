Il sindaco di Borghetto Vara chiede rimborsi per i cittadini che devono fare i conti con i problemi alla viabilità e con i lavori sull’Aurelia a passare per la viabilità alternative o dall’autostrada. Lo rimarca in una nota stampa dove si legge: “Alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi, nel rispetto del lavoro sinora compiuto nel tratto Boccapignone/Borghetto dell’”Aurelia”, sorge spontaneo chiedere una soluzione temporanea per venire incontro a coloro che, per ragioni lavorative ma anche familiari, sono costretti a subire il disagio di percorrere un tratto alternativo più lungo di quello intrapreso normalmente o, addirittura, pagare uno dei tratti autostradali più cari d’Italia”.

“È per questi motivi che chiediamo un intervento delle autorità competenti con Salt – conclude – affinché il tratto possa essere rimborsato del tutto. Nel rispetto del lavoro di tutte le parti in causa, ci auguriamo che, in attesa della definitiva messa in opera del nuovo tratto stradale della ‘Aurelia’, possano essere trovate le soluzioni più ragionevoli per evitare ogni genere di disagio”.

L’articolo Aurelia e Val di Vara. Il sindaco Coduri: “Viabilità pesa sui cittadini, servono rimborsi autorità intervengano” proviene da Città della Spezia.

