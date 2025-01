Cairo, caso strada Ferranietta: l’udienza preliminare sarà aggiornata a marzo con una perizia tecnica

Cairo Montenotte. Strada Ferranietta, l’udienza preliminare di oggi, 28 gennaio, a carico del sindaco Paolo Lambertini, del genero, di un altro privato e di due dipendenti del Comune sarà aggiornata il prossimo 11 marzo.

In quella seduta, infatti, saranno nominati i tecnici che verranno incaricati di redigere una perizia sul progetto per la cui realizzazione furono utilizzati fondi europei del Piano di sviluppo rurale per un totale di circa 370 mila euro. La Regione, su istanza della Procura europea, avrebbe preteso la restituzione di quei soldi perché l’opera sarebbe stata “viziata” da un favoritismo nei confronti di un famigliare del primo cittadino.

