Calcio/ Caputo lascia il calcio: nella sua carriera Entella e Sampdoria

Francesco Caputo lascia il calcio giocato: l’annuncio arriva dallo stesso attaccante tramite i social. Nella sua carriera ha indossato la maglia della Virtus Entella mettendo a referto 35 gol in 84 presenze e quella della Sampdoria collezionando 55 presenze con 13 gol realizzati e 6 assist

“Ciao a tutti, eccoci qui. Sinceramente avrei voluto fare questo discorso in un modo diverso, magari salutandovi con un gol e la mia esultanza che tanto ci ha unito, ma la vita a volte ci porta a fare scelte che maturano dentro di noi piano piano. Oggi sono qui, consapevole della strada che voglio percorrere nel mio futuro – dichiara su Instagram -Questo, però, non significa che ‘Ciccio’ sparirà. Anzi, è solo l’inizio di una nuova versione di me: un Ciccio più maturo, più consapevole e pronto a vivere nuove avventure, con il bagaglio di tutte le esperienze, i sacrifici, le gioie e le lezioni che questa carriera mi ha regalato”.

