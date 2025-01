Camogli: asfalti, proroga chiusura strade tra via Ruffini e piazza Amendola

Stante le condizione meteo avverse si proroga la chiusura veicolare nel tratto tra il varco ZTL di Via Ruffini e l’incrocio con Salita San Fortunato, nei giorni:

mercoledi 29 gennaio dalle 14.00 alle 19.00

giovedi 30 e venerdì 24 gennaio dalle 8.30 alle 19.00.

Pertanto, come da Ordinanza del Responsabile Area Vigilanza n. 3 del 28.01.2025, nel giorno 29/01 è istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e nei giorni 30/01 e 31/01 dalle ore 8.30 alle ore 19.00 nelle seguenti vie:tratto di strada da via Ruffini civ. 3

Piazza Don Minzoni

Via Piero Schiaffino

Piazza Amendola

Si informa inoltre che negli stessi giorni via Garibaldi rimarrà aperta al traffico veicolare fino alle ore 12.00 con direzione levante/ponente e verrà istituito doppio senso di marcia veicolare in via XX Settembre dalle ore 12.00 alle ore 19.00.

