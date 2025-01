Canottaggio sedile fisso, la federazione celebra le eccellenze del 2024

Genova. Domenica 2 febbraio, presso il Tower Airport di Genova a partire dalle 10, si svolgerà l’annuale cerimonia di premiazione della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso. Il presidente federale Marco Mugnani e il Consiglio Federale consegneranno riconoscimenti importanti a personaggi e società capaci di scrivere pagine importanti del passato e del presente remiero.

In apertura i protagonisti che riceveranno l’Onda al Merito Sportivo: a Gabriele Fantato (Cerro Sportiva) quella d’oro per i suoi 20 titoli italiani, a Giovanni Melegari (Sportiva Murcarolo ASD), Hajar Lemhani (ASD Canottieri Arolo) e Greta Banfi (Canottieri Porto Ceresio) quella d’argento per i loro 15 titoli italiani, ad Alessandro Sola (Cerro Sportiva) quella di bronzo per i suoi 10 titoli italiani.

