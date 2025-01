Chiavari: concessioni demaniali, ricorsi al Tar e sospensioni; interviene Messuti

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Prendiamo atto dei decreti presidenziali emessi dal TarR Liguria in data odierna che sospendono l’esecuzione degli ordini di sgombero notificati agli stabilimenti balneari che hanno perso la gara di aggiudicazione delle aree demaniali – dichiara il sindaco, Federico Messuti – La sospensione è limitata ai giorni 11 e 21 febbraio, data in cui sono state fissate le udienze che permetteranno la discussione in contraddittorio tra tutte le parti coinvolte, per valutare le richieste di sospensiva avanzate dagli stabilimenti Bagni Ste, Bagni Gabbiano, Bagni Comunali e Bagni Oasi. Ribadiamo che il mancato adempimento agli ordini di sgombero potrebbe comportare conseguenze penali per i titolari delle concessioni scadute. I provvedimenti odierni del TAR evitano, tuttavia, ulteriori ripercussioni fino alla data delle udienze. Inoltre, gli altri ricorsi presentati sempre al TAR contro le delibere di proroga delle concessioni, assunte dal comune per un solo anno, sono stati dichiarati improcedibili, e quindi confermano la validità delle decisioni adottate dalla nostra amministrazione. Siamo consapevoli delle complessità legate all’applicazione della direttiva Bolkestein, che comporta margini di incertezza e contenziosi. La nostra amministrazione continuerà a lavorare nel pieno rispetto delle normative e degli interessi collettivi”.

