Chiavari: parziale cedimento argine Entella, transennata la zona

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Il maltempo della scorsa notte, e la piena del fiume Entella, hanno causato un parziale cedimento dell’argine sul lato Chiavari, nei pressi dell’azienda Risaliti srl. È stata individuata una crepa di circa 30-35 metri sul percorso ciclopedonale, rendendo necessario l’intervento immediato della Polizia Locale, che ha provveduto a transennare l’area per metterla in sicurezza.

“Abbiamo effettuato immediatamente un sopralluogo per verificare l’entità dei danni – dichiara l’assessore Paolo Garibaldi – Nella giornata di domani, con la prevista diminuzione del livello del fiume, procederemo con una verifica più approfondita per valutare e pianificare gli interventi di ripristino.”

