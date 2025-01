Chiavari: passato il pericolo alluvione, adesso si temono le frane nell’entroterra

Ieri la pioggia prolungata caduta con insistenza nelle vallate ha fatto tracimare l’Entella a Chiavari e Lavagna in aree limitate. Nella notte un innalzamento del livello ha fatto temere l’esondazione. Era stato chiuso il ponte di Caperana e il sottopasso Tito Groppo. Poi il pericolo è rientrato. Dopo la frana a Pian dei Ratti che alle 19 circa ha bloccato il traffico sulla 225 in Comune di Orero, con l’evacuazione di quattro famiglie, e quella a Lumarzo in località Tassarello, si temono ora nuovi smottamenti nell’entroterra. La scorsa notte grande lavoro per i vigili del fuoco di Chiavari impegnati sia nella frana di Orero sia per l’abbattimento di alberi come avvenuto a Coreglia Ligure. Notte insonne anche per la polizia urbana al comando di Fabio Lanata e della Protezione civile coordinata da Luciano Canepa.

Salvo nuove disposizioni, l’allerta rossa nel Tigullio e Spezzino cesserà solo alle 14.00

