Crepe sulla provinciale 32 a San Colombano Certenoli: “Rischia di scivolare tutto a valle”

Genova. Prosegue la conta dei danni da maltempo sul territorio dopo i forti temporali che hanno spazzato la regione tra lunedì e martedì. I problemi principali riguardano frane e cedimenti, che in molti casi finiscono per bloccare la viabilità. Allarme ha suscitato nelle ultime ore la comparsa di profonde crepe sulla strada provinciale 32 del Bocco di Leivi, nel territorio di San Colombano Certenoli, in prossimità della frazione Camposasco.

Il gruppo di minoranza comunale Territorio e Sviluppo ha scritto martedì mattina alla Città Metropolitana di Genova e per avvertire delle nuove crepe profonde che si sono create, sottolineando che “la situazione è davvero critica, perché rischia di scivolare a valle non solo un tratto di strada ma anche delle proprietà private attigue. È urgente intervenire prima che la situazione degeneri con tutte le conseguenze del caso”.

» leggi tutto su www.genova24.it