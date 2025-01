Demanio, dal consiglio regionale via libera all’allineamento con la norma nazionale: sospeso sospeso l’obbligo del 40% di spiagge libere

Liguria. “Sono stati approvati oggi in consiglio regionale due importanti emendamenti in materia di demanio marittimo che, di fatto, allineano la Regione Liguria alla normativa nazionale. L’obiettivo è quello di semplificare e rendere più efficiente il sistema delle concessioni demaniali marittime consentendo a tutti i Comuni di procedere con le gare. Verrà infatti sospeso, fino al 30 settembre 2027, l’obbligo di avere il 40% di spiagge libere per poter avviare le stesse previsto dalla legge regionale 13 del 1999”. A portare i provvedimenti in aula il capogruppo di Fratelli d’Italia Rocco Invernizzi.

“Regione Liguria ha fatto e sta facendo tanto per le spiagge libere e lo ha fatto seguendo quanto atteso e auspicato dai sindaci del territorio, così come dalle associazioni di categoria. Vogliamo per fare in modo che tutti i Comuni della Liguria possano partecipare a quelle evidenze pubbliche e al riordino che il Governo ha previsto entro il 30 settembre 2027 – dichiara l’assessore regionale al demanio marittimo Marco Scajola-. Condivido il lavoro fatto dal collega Invernizzi, portato avanti con assoluta chiarezza e con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze dei Comuni. È vero che ci sono Comuni che non hanno la quota del 40% di spiaggia libera come previsto dalla legge, però è necessario andare a capirne il motivo. Io censuro chi non vuole applicare la quota e non intende mettersi in linea con quanto previsto, ma dobbiamo renderci conto che il territorio, soprattutto negli ultimi anni, ha subito delle violente mareggiate. La difesa della costa è un tema centrale sul quale Regione Liguria sta investendo, ma servirebbero ulteriori fondi perché alcuni Comuni non raggiungono la quota del 40% non per volontà, ma per effettiva problematicità. Quindi perché escluderli dalle gare?”.

