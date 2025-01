Ecco la prima “riforma Bucci”, più poteri ai dirigenti. L’opposizione: “Depotenziato il Consiglio”

Genova. È scontro aperto in Regione sulla “razionalizzazione” normativa voluta da Marco Bucci che estende le competenze dei dirigenti riducendo quelle della giunta. A prevederlo è una delibera approvata due settimane fa e supportata oggi da un apposito articolo in un disegno di legge omnibus approvato in aula che la rende definitivamente esecutiva.

Secondo la “riforma Bucci”, che si applica a partire da oggi, sono di competenza della giunta regionale gli atti di programmazione, quelli di indirizzo politico e di carattere generale, di natura istituzionale, quelli che indicano criteri e modalità di ripartizione di fondi, linee guida e in generale quelli attribuiti a questi organi da norme comunitarie, leggi e regolamenti. Tutto il resto rientrerà nelle competenze di segretario generale, direttori generali e dirigenti della giunta regionale, senza necessità di passaggio dagli organi politici, né giunta né tantomeno Consiglio. Saranno poi le singole direzioni a individuare le materie di rispettiva pertinenza.

