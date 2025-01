Finisce contro un palo della luce e fuori strada: estratto dall’abitacolo e portato in ospedale

Paura questa mattina per un automobilista quarantenne finito fuori strada con la propria auto. I fatti risalgono alle 8 di questa mattina quando l’uomo percorreva il tratto di Luni Mare per recarsi al lavoro e improvvisamente ha perso il controllo della sua auto finendo prima contro un palo della luce e poi fuori strada, in mezzo ai canneti. Le cause sono in fase di accertamento. Nello scontro l’uomo avrebbe riportato traumi al torace, a un polso e a un ginocchio.

