Focaccia regina della panificazione: rappresenta il 40% del fatturato dei panifici

Focaccia e olio extravergine, un connubio imprescindibile. E la “fugassa” è indiscutibilmente la regina della panificazione, con tutte le sue varianti, anche regionali. Lo ha ribadito Assitol, l’Associazione Italiana dell’Industria olearia, in due diversi eventi presentati a Sigep World, il Salone Internazionale della gelateria, panificazione, pasticceria artigianali e caffè, organizzato da Italian Exhibition Group a Rimini: “Gli italiani amano molto questo prodotto tradizionale: oggi il 40% del fatturato di un panificio è costituito dalla focacceria”. Al riguardo Simone Pieragostini, componente del consiglio direttivo di Richemont, ha sottolineato a Genova24 che “ce ne sono a decine in tutta Italia. Gli italiani amano molto questo prodotto tradizionale: oggi il 40% del fatturato di un panificio è costituito dalla focacceria”.

Dal punto di vista storico, la focaccia può essere considerata uno dei primi street food nella storia dell’alimentazione ed è vista ancora così anche nelle regioni che ne hanno fatto un’eccellenza come Liguria e Puglia. A fare la differenza è proprio l’olio extra vergine, che in questo ambito assume un ruolo da protagonista: si trova già nell’impasto ed è poi irrorato in superficie. “Dalla focaccia ligure, l’esempio più famoso di focaccia, a quella pugliese, la cultura locale entra in ogni singola ricetta grazie all’apporto dell’olio – ha detto Anna Cane, presidente degli industriali – Ecco perché, per la prossima edizione di Sigep, proponiamo di organizzare con Richemont Club una gara tutta dedicata alle focacce, confezionate con oli diversi. Accanto a quelle tradizionali, ne vedremo sicuramente di nuove. A ogni focaccia si potrà coniugare l’olio, che, grazie ai suoi sentori e aromi, darà un sapore unico al prodotto”.

