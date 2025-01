Genoa, Vieira: “Tre punti meritati. Masini e Thorsby hanno lo spirito che vogliamo: dare tutto senza mollare mai”

Genova. Sedici punti in dieci partite e sei clean sheet. Il bottino di Patrick Vieira è di tutto rispetto. La squadra è lontana sei punti dalla zona calda, ma soprattutto sembra ormai in fiducia e di una compattezza simile a quella dei momenti migliori dello scorso anno.

Una formazione inedita e inattesa con Kassa esterno d’attacco, Sabelli a coprire sulla destra, un Thorsby praticamente a tutto campo, la conferma di Masini leone in mezzo al campo: “La cosa importante − dice Vieira in conferenza stampa − è mettere in campo giocatori che stanno bene fisicamente. Oggi abbiamo fatto una bella partita di squadra già dall’inizio, abbiamo fatto vedere che c’era voglia di trovare i tre punti, abbiamo giocato con intensità e disciplina. I tre punti sono meritati non è stata una partita facile, siamo rimasti organizzati e sono molto felice della prova della squadra”

