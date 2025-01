Il Libeccio sferza lo Spezzino, alberi caduti e tetti in pericolo in tutta la provincia. In città una persiana vola in strada

Le raffiche di libeccio che stanno sferzando la costa e l’entroterra spezzini con picchi compresi tra gli 80 e i 100 chilometri orari stanno creando disagi e danni anche in città. Nel corso del pomeriggio, per esempio, si è registrato il crollo di una persiana in Viale Garibaldi. L’infisso, si è staccato dai cardini ed è volato in strada, fortunatamente senza colpire nessun passante, e finendo in mille pezzi.

Le condizioni meteo della giornata, seguita a una nottata di pioggia, hanno fatto squillare con una certa frequenza il telefono del centralino dei Vigili del fuoco della Spezia, che dalla mattinata hanno eseguito almeno una dozzina di interventi legati al maltempo sul territorio provinciale: le ragioni più ricorrenti sono stati cadute di alberi o rami, rimozione di parti pericolanti dagli edifici come tegole, cornicioni e tendaggi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com