Il maltempo flagella Genova: frana travolge auto sui Giovi, 4 famiglie evacuate a Orero. Entella in piena

Genova. Ore con il fiato sospeso quelle vissute la scorsa notte a Genova e in provincia, con una corposo e intensa ondata di maltempo che ha attraverso praticamente tutta la nostra regione, riversando ancora acqua su un territorio oramai saturo dalle precipitazioni dei giorni precedenti. Le piogge continue delle ultime ore hanno spinto Arpal a emettere gli avvisi di allerta, arancione su Genova e rosso su Tigullio e Spezzino, rispettivamente fino alle 8 di questa mattina e fino alle 14 di questo pomeriggio. E al suolo gli effetti della pioggia si sono fatti sentire.

In serata il fiume Entella, che attraversa e divide Chiavari e Lavagna, ha raggiunto e superato i livelli di guardia, anche il massimo, quello rosso: numerosi gli allagamenti verificatesi alla foce e nella parte finale dell’asta fluviale, complice anche un mare particolarmente agitato. Nella notte poi le frane: a Orero, a Pian dei Ratti, un palo dell’illuminazione si è abbattuto sulla SS 225. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono quattro i nuclei familiari isolati e cinque le persone evacuate da un’abitazione in via precauzionale.

