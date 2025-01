Il peggio è alle spalle, Arpal anticipa la chiusura dell’allerta Rossa sul levante

Il peggio è decisamente passato. Se è vero che nelle ultime 24-36 ore si sono registrate precipitazioni molto abbondanti sul centro levante della Regione con valori cumulati areali di circa 90 mm in 12 ore e 130 in 24 ore sull’area dello Spezzino, sui fiumi Magra e Vara il picco di piena è già transitato nelle sezioni di monte, dove i livelli sono in lenta e graduale diminuzione, e transiterà nella sezione di foce nel corso della mattinata, dove non sono previste criticità rilevanti. e localmente si sono raggiunti valori cumulati fino a 280 mm. I fenomeni suddetti hanno determinato il passaggio di un picco di piena importante del fiume Entella, associato a locali esondazioni nella zona fociva, dove attualmente i livelli sono in progressiva lenta discesa. Ebbene, sulla base delle nuove uscite modellistiche, non si prevedono ulteriori precipitazioni diffuse e di rilievo: per tale ragione si anticipa la chiusura dell’allerta rossa sullo Spezzino, per passare a quella arancione fino alle 12 e continua il monitoraggio della zona fociva. L’allerta gialla proseguirà fino alle 15 sullo Spezzino. Nelle prossime ore, il moto ondoso tenderà ad aumentare fino a molto agitato con mareggiate intense di libeccio.

