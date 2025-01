Incontro in Regione sul trasporto pubblico locale, i sindacati: “Insoddisfatti per la mancata garanzia di ulteriori 40 milioni di euro”

Liguria. Il 24 gennaio 2025 si è svolto un incontro con il Presidente della Regione Marco Bucci, l’Assessore ai Trasporti Marco Scajola e l’Assessore Alla Sicurezza, Energia e Rapporti con le Organizzazioni Sindacali. “In questo primo incontro – spiegano i sindacati – era necessario capire se la nuova giunta di Regione Liguria condividesse la prosecuzione del confronto sul Trasporto Pubblico Locale interrotto prima delle elezioni”.

“Le scriventi organizzazioni sindacali, preliminarmente, hanno ritenuto necessario effettuare una ricognizione complessiva circa le disponibilità di risorse da destinare al servizio, risorse che sono state leggermente incrementate sia strutturalmente che con provvedimenti, “una tantum”, per il solo 2025; sul capitolo, pur condividendo le quantificazioni di massima, riteniamo necessari ulteriori approfondimenti. È stato affermato che le risorse già precedentemente erogate verranno distribuite alle varie ATO con il criterio storico mentre sono in corso delle analisi e delle valutazioni su come verranno distribuite le risorse aggiuntive”.

