La Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale a Genova con le celebrazioni della Giornata della Marina

Genova. Si chiuderà a Genova il tour mondiale della nave Amerigo Vespucci. La “nave più bella del mondo“, impegnata in un tour più breve nel Mediterraneo, a partire dal 28 febbraio toccherà 14 città, partendo da Trieste e passando per Venezia, Ancona, Ortona, Durazzo, Brindisi, Taranto, La Valletta, Reggio Calabria, Palermo, Napoli, Cagliari, Gaeta, Civitavecchia e Livorno, arrivando poi nel capoluogo ligure il 10 giugno.

Un’occasione per celebrare non soltanto la conclusione del tour mondiale della Vespucci, partito proprio da Genova nel 2023, ma anche la giornata della Marina Militare: “I valori e la straordinaria perizia messi in evidenza da Nave Vespucci hanno proiettato nel mondo l’immagine migliore della marineria e dell’Italia tutta, enfatizzando la propensione e la concreta attitudine di questa nave a porsi quale esempio di professionalità militare e interprete della figura di ambasciatrice dell’Italia nel mondo – ha detto il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Enrico Credendino – Abbiamo portato l’Italia nel mondo, e in questa fase vogliamo raccontare la nostra esperienza nel mondo all’Italia con il tour Mediterraneo, dedicando proprio al nostro mare e al nostro territorio la fase conclusiva di questa campagna”.

