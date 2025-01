Le cooperative ‘cartiere’ trasferite a Genova e un’evasione del fisco da 70 milioni: ecco le accuse ai vertici di Ecoprogram Flotte

Genova. Un’evasione fiscale stimata dalla guardia di finanza di Genova in 70 milioni di euro che ha portato la gip Caterina Lungaro a disporre oltre a quattro misure cautelari anche il sequestro preventivo di 15 milioni di euro nei confronti dell’azienda di logistica del settore automotive Ecoprogram Flotte e dei suoi amministratori.

A finire ai domiciliari su richiesta dei pm Marcello Maresca e Andrea Ranalli in seguito all’indagine della Guardia di finanza di Genova sono Gianluca Barabino, 62 anni, ad della Ecoprogram Flotte di Tortona in provincia di Alessandria, il padre Anchelito Barabino, 95 anni, fondatore e presidente della stessa azienda, Anna Sardu commercialista, 70 anni e Giuseppe Grosso, 54 anni. Sono accusati di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, false fatture per operazioni inesistenti.

